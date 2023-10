Israel: Oriya Ricardo wurde beim Musikfestival getötet

Musikfestival in Israel : «Mama, ich liebe dich» – heute weiss sie, dass es Oriyas Abschieds-SMS war

Hanni Ricardos Tochter wurde am Nova-Musikfestival in Israel von der Hamas getötet. Am frühen Samstagmorgen schickte die 26-Jährige eine Nachricht an ihre Mutter und an ihre Schwester.