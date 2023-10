Musikproduzent Jack White (83) zum siebten Mal Vater geworden

Die Freude über Nachwuchs im Hause White ist gross: «Das Mädchen ist kerngesund. Rafaella und ich haben vor Glück geweint.» Seine Frau brachte das Kind am Montagmorgen per Kaiserschnitt zur Welt. Während andere in seinem Alter die Pensionierung geniessen, heisst es für Papa White jetzt nochmal Windelwechseln und Kinderwagen ausfahren. Laut Wikipedia gehört White zu den ältesten Promi-Vätern der Welt, er liegt auf Platz 3 und 5 – einmal wurde er Vater mit 78 Jahren und nun auch im Alter von 83 Jahren. Auch Stars wie Al Pacino (mit 83) und Robert De Niro (79) sind im hohen Alter nochmal Vater geworden – De Niro hat mittlerweile ebenfalls sieben Kinder.

«Unsere Kinder haben liebende Eltern»

Jack White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum heisst, zählt mit mehr als einer Milliarde verkauften Tonträgern und über 1000 selbst produzierten Songs zu den erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. 1940 in Köln geboren, startete er in jungen Jahren zunächst eine Fussballkarriere. Anfang der 60er-Jahre spielte White in der Oberligamannschaft der Kölner. Weltweite Bekanntheit erlangte er unter anderem mit seinem Hit «Looking for Freedom», der dann von Legende David Hasselhoff gesungen wurde. Auch Hits von Roberto Blanco («Heute so, morgen so») oder von Jürgen Marcus («Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben») komponierte White.