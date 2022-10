USA: «Zum Wohl der Menschheit» – Musk macht Twitter-Kauf offiziell

In seiner Bio steht nun «Chief Twit» – entweder mit «Chef-Twitterer» oder «Chef der Trottel» übersetzbar.

Musk hat am Donnerstagnachmittag den Kauf von Twitter bestätigt.

In seiner Twitter-Bio steht bereits «Chief Twit» – nebst «Chef-Twitterer» kann die Phrase auch als «Chef der Trottel» interpretiert werden.

Der Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk hat nach langem Hin und Her den Kauf der Kurznachrichtenplattform Twitter bestätigt. Dies gabe er am Donnerstagnachmittag bekannt.

«Ich habe Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen digitalen Dorfplatz zu haben, wo eine breite Spanne an verschiedenen Glauben und Ideen auf eine gesunde Art besprochen werden kann, ohne dabei auf Gewalt zurückzugreifen», schreibt der Tesla-Boss in seinem Tweet. Er habe es nicht gemacht, weil es einfach gewesen sein, oder um mit der Plattform Geld zu verdienen, sondern um der Menschheit zu helfen, die «er so liebe».