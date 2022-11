Umsatzeinbruch nach Übernahme : Musk droht abtrünnigen Twitter-Werbekunden

Grosskonzerne wie VW, Pfizer und Mondelez haben nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk angekündigt, die Werbung beim Kurznachrichtendienst auszusetzen. Das will sich der Tech-Milliardär nicht gefallen lassen.

1 / 8 «Ein thermonukleares Benennen und Schämen ist exakt das, was passieren wird, wenn das nicht aufhört»: Elon Musk auf einem Smartphone vor einem Twitter-Logo. (Archivbild) AFP/Olivier Douliery Klagt über «massiven Umsatzeinbruch»: Das Twitter-Logo beim Hauptquartier in San Francisco. (28. Oktober 2022) AFP/Constanza Hevia Bei Twitter kommt es zu einer massiven Entlassungswelle. REUTERS

Darum gehts Seit der Tech-Milliardär Elon Musk bei Twitter übernommen hat, hat das Unternehmen mit «massivem Umsatzeinbruch» zu kämpfen.

Unternehmen wie die Volkswagen-Gruppe, Pfizer und der Lebensmittelriese Mondelez haben angekündigt, ihre Werbung bei Twitter auszusetzen.

Nun droht der neue Besitzer den abtrünnigen Werbekunden mit öffentlicher Blossstellung.

Tech-Milliardär Elon Musk hat gedroht, Werbekunden, die keine Anzeigen mehr bei Twitter schalten, öffentlich blosszustellen. Der neue Twitter-Besitzer reagierte mit seinem Tweet in der Nacht zum Samstag auf den Vorschlag eines rechten Lobbyisten, er solle die Werbekunden benennen, «damit wir sie mit einem Gegenboykott belegen können». Musk schrieb in seiner Antwort: «Danke. Ein thermonukleares Benennen und Schämen ist exakt das, was passieren wird, wenn das nicht aufhört.»

In den vergangenen Tagen hatten unter anderem die Volkswagen-Gruppe, der Pharmakonzern Pfizer und der Lebensmittelriese Mondelez angekündigt, Werbung bei Twitter aussetzen zu wollen. Dass Firmen sich darüber sorgen, dass ihre Anzeigen neben negativen Inhalten auftauchen könnten, ist kein neues Phänomen. Auch etwa Googles Videotochter YouTube hatte bereits damit zu kämpfen.

Musk hatte solche Sorgen selbst mit häufiger Kritik ausgelöst, Twitter habe zu sehr die Redefreiheit eingeschränkt. Vergangene Woche versuchte er dann, Werbekunden mit einem offenen Brief zu beruhigen: Twitter werde kein Ort sein, an dem man sich ohne Konsequenzen alles erlauben könne. Auch jetzt betont er, dass sich an den Inhalte-Regeln der Plattform bislang nichts verändert habe. Einige Werbekunden halten sich trotzdem zurück.

Musk beklagt «massiven Umsatzeinbruch»

Musk beklagte sich am Freitag über einen «massiven Umsatzeinbruch» und machte dafür «Aktivistengruppen» verantwortlich, die Druck auf die Unternehmen ausübten. Diese nicht näher umschriebenen Aktivisten versuchten, «die Redefreiheit in Amerika zu zerstören». Der rechte Internet-Lobbyist Mike Davis schlug daraufhin bei Twitter ein Gegenboykott der Werbekunden vor, die sich solchem Druck beugten. Davis wettert in mehreren Organisationen unter anderem gegen die «Cancel-Kultur» und will Internet-Konzerne für die angebliche Unterdrückung konservativer Ansichten zur Verantwortung ziehen.

Musk hatte vergangene Woche den Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar abgeschlossen und hat dafür unter anderem Schulden aufgenommen, die bedient werden müssen. Die Werbeeinnahmen bringen fast den gesamten Umsatz von Twitter ein und ihr Rückgang ist damit besonders schmerzhaft.