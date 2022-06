Büropflicht: «Auch Tesla wird sich für Homeoffice öffnen müssen»

In der Tech-Branche steht Musk mit seiner Aversion gegen das Homeoffice allerdings fast alleine da.

Elon Musk hat seine Mitarbeitenden dazu aufgefordert, ins Büro zurückzukehren: Wer nicht mindestens 40 Stunden pro Woche vor Ort sei, habe wohl gekündigt. Je höher die Position der Angestellten, desto sichtbarer müsse deren Präsenz sein, fordert der Chef von Tesla in einer internen E-Mail an seine Mitarbeitenden .

Nicht alle mögen Homeoffice

In der Tech-Branche steht Musk mit seiner öffentlichen Abneigung gegen Homeoffice fast alleine da. In der Finanzindustrie sprechen sich aber auch andere dagegen aus. Etwa David Solomon, der CEO von Goldman Sachs. Für ihn ist Homeoffice «ein Fehltritt, den wir so schnell wie möglich korrigieren werden». Jes Staley, der Ex-Chef von Barclays, sprach von einer «kurzfristigen Massnahme, die nicht nachhaltig ist».