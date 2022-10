Tesla-Chef : Kehrtwende – nun möchte Elon Musk Twitter doch kaufen

An der New Yorker Börse ist am Dienstag der Handel mit Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter ausgesetzt worden. Vorausgegangen war ein Bericht von Bloomberg News unter Berufung auf anonyme Quellen, wonach der Milliardär Elon Musk nach monatelangen Rechtsstreitigkeiten eine Übernahme von Twitter für 44 Milliarden Dollar nun doch durchziehen will. Musk hatte angeboten, für Aktien des Unternehmens 54,20 Dollar zu zahlen.