Tesla-Gründer : Musk lässt auf Twitter über Verkauf seiner Aktien abstimmen

Etwas über die Hälfte seiner Twitter-Followers will, dass Elon Musk zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkauft.

Musk hält 17 Prozent am Elektroauto-Konzern: Tesla-Showroom in Paris.

Will sich an den Ausgang der Twitter-Abstimmung halten: Tesla-Gründer Elon Musk. (Archivbild)

Tesla-Gründer Elon Musk hat seine Anhänger auf Twitter über den Verkauf von zehn Prozent seiner Aktien an dem US-Elektroautobauer abstimmen lassen. «In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen», schrieb der Multimilliardär am Samstag in dem Onlinedienst. «Daher schlage ich vor, zehn Prozent meiner Tesla-Aktien zu verkaufen.» Musk versprach, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten.