Tech-Milliardär : Musk redet mal wieder über Bitcoin und schon reagiert der Kurs

Der Gründer von Tesla bleibt der Kryptowährung gegenüber aufgeschlossen. Zudem stört ihn der Umstand, dass er in Europa auf seine Bankguthaben Negativzinsen bezahlen muss.

Elon Musk machte an der Konferenz «The B Word» deutlich, dass er weiterhin in die Kryptowährung Bitcoin investieren wird.

Grüne Energie für Rechner gefordert

Musks Unstetigkeit beinflusst den Kurs

Der zuletzt arg gebeutelte Kryptomarkt reagierte mit kräftigen Kursanstiegen auf Musks Aussagen. Der Bitcoin-Kurs, der am Dienstag unter die Marke von 30’000 Dollar gefallen war, schoss zeitweise bis auf 32’800 Dollar. Auch die zweitgrösste Cyberwährung Ethereum und Dogecoin legten kräftig zu. Musk jagt die Kurse am Markt schon länger rauf und runter. Im Februar hatte er verkündet, dass Tesla in grösserem Stil in Bitcoin investiert habe und bald Zahlungen damit annehmen werde. Letzteres nahm er ein paar Monate später wegen der Umweltbedenken wieder zurück, was den Bitcoin-Kurs stark belastete.