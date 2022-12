Twitter sperrt Journalisten, die über Musk und das Unternehmen berichten

Social-Media-Plattform : Musk sperrt Twitter-Konten von über ihn berichtenden Journalisten

Twitter sperrt Musk- und Twitter-Berichterstatter. Betroffene Medien verlangen Aufklärung. Das Komitee zum Schutz von Journalisten zeigt sich besorgt. Dabei will Musk eigentlich mehr Redefreiheit.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) folgten mehrere Accounts von Journalisten und Journalistinnen, die über Musk oder Twitter berichteten. Diese sagen, sie hätten nicht gegen die Regeln verstossen.

Am Dienstag hatte er einen Account sperren lassen, der seinen Privatjet mittel öffentlichen Daten nachverfolgt hatte.

Am Donnerstagabend sperrte Twitter die Accounts von mehreren Journalistinnen und Journalisten.

Musk gibt sich als radikaler Verfechter des Rechts auf freie Meinungsäusserung – ausser es geht um Kritik an ihm oder Twitter. Auf der Social-Media-Plattform wurden nämlich mehrere Konten von Journalistinnen und Journalisten gesperrt, die über Twitter und Musk berichten. Betroffen waren etwa Reporter der «New York Times», der «Washington Post», von CNN und anderen Publikationen.

Der plötzliche Ausschluss von Berichterstattern folgte auf Musks Entscheidung vom Mittwoch, einen Account dauerhaft zu sperren, der mit Hilfe öffentlich verfügbarer Daten die Flüge seines Privatjets nachverfolgt hatte. Twitter änderte am Mittwoch auch die Plattformregeln, um das Teilen aktueller Standortdaten einer Person ohne deren Zustimmung zu verbieten.

Mehrere der Reporter, deren Nutzerkonten am Donnerstagabend (Ortszeit) zunächst gesperrt wurden, hatten über diese neue Richtlinie und Musks Begründung dafür berichtet. Dies beinhaltete Vorwürfe Musks über einen Stalking-Zwischenfall, der am Dienstagabend in Los Angeles seine Familie betraf.