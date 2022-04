Mobilität der Zukunft : Musk will bis 2024 das Robotaxi Realität werden lassen

Tesla wächst, wird aber von der Rohstoffknappheit ausgebremst. Dafür experimentiert Elon Musk an der mobilen Zukunft. Die Firma steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal erneut.

1 / 6 Bereits 1997 zeichnete Regisseur Luc Besson im Film «Fifth Element» mit dem Konzept von selbstfahrenden (und selbstfliegenden) Autos. Die Hauptrolle verkörperte Bruce Willis. Er sass noch selber hinter dem Steuer seines Gefährts. imago images/Mary Evans Nun will auch Tesla die Entwicklung des Robotaxis vorantreiben. via REUTERS Allerdings ist die Technik für das autonome Fahren noch nicht genug ausgereift. Screenshot Youtube/Tesla

Darum gehts Tesla wächst und wächst.

Nun will Elon Musk die Entwicklung des Robotaxis vorantreiben.

Bis 2024 soll es marktreif sein.

Für 2024 peilt Tesla den Produktionsstart eines Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale an – und laut Firmenchef Elon Musk könnte eine Fahrt damit billiger als mit dem Bus sein. Das Robotaxi werde ein «massiver Wachstumstreiber» für Tesla sein, sagte Musk. Er hatte das «futuristisch aussehende» Fahrzeug jüngst beiläufig bei der Werkseröffnung in Texas angekündigt. Mehr Details werde es bei einer Präsentation im kommenden Jahr geben.

Technik noch nicht reif für Markt

Tesla muss dafür zunächst einmal das autonome Fahren hinbekommen. Über 100’000 Tesla-Fahrer haben zwar inzwischen testweise Zugang zu «Full Self-Driving» als Ausbaustufe des Assistenzsystems Autopilot. Doch regelmässig wird über Unzulänglichkeiten der Software berichtet. Er habe bei keiner anderen Technologie so viele vermeintliche Hoffnungsschimmer erlebt, verteidigte sich Musk am Donnerstag. Er denke aber, dass Tesla es in diesem Jahr schaffen werde. Musk setzt fürs autonome Fahren anders als andere Firmen nur auf Kameras statt teurer Laser-Radare, die die Umgebung der Autos abtasten.

Auch andere Autobauer arbeiten an solchen Fahrzeugen. Die General-Motors-Tochter Cruise etwa will im kommenden Jahr die Produktion ihres Fahrzeugs «Origin» ohne Lenkrad und Pedale aufnehmen. Cruise betreibt bereits einen eingeschränkten Robotaxi-Dienst in San Francisco.

Rekordgewinne im ersten Quartal

In den drei Monaten bis Ende März stieg derweil der Umsatz von Tesla im Jahresvergleich um 81 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar (17,3 Mrd. Franken). Tesla verdiente unterm Strich 3,3 Milliarden Dollar – das waren 658 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahlen fielen viel besser aus als an der Wall Street erwartet. Die Aktie startete in den vorbörslichen Handel am Donnerstag mit einem Plus von rund sieben Prozent.

Obwohl die Autoindustrie weltweit unter hartnäckiger Knappheit etwa bei Computer-Chips leidet, baute Tesla im ersten Quartal rund 305’400 E-Autos und lieferte 310’048 Fahrzeuge an die Kunden – ein Zuwachs um 68 Prozent im Jahresvergleich und ein weiterer Bestwert.

