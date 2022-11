Twitter : Elon Musk will jede zweite Stelle streichen – und Schluss machen mit Homeoffice

Nach dem Kauf des Kurznachrichtendienstes will der Milliardär die Plattform radikal umbauen – und dafür die Hälfte der Belegschaft vor die Tür setzen.

So plant Musk offenbar, rund die Hälfte der Mitarbeitenden des Kurznachrichtendienstes zu entlassen.

Wer konkret betroffen ist, soll am Freitag bekannt gegeben werden.

Der neue Twitter-Chef will offenbar etwa 3700 Stellen abbauen.

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk plant nach der teuren Übernahme des Online-Dienstes laut Medienberichten einen grossen Stellenabbau. So schrieben etwa der Finanzdienst Bloomberg und die «Financial Times» in der Nacht zum Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen, es gehe um etwa 3700 Jobs – rund die Hälfte der bisherigen Twitter-Belegschaft. Die Website Axios berichtete, Musk wolle ein Drittel der Arbeitsplätze oder mehr streichen. Der Abbau solle am Freitag bekannt gegeben werden. Die Medien schränkten zugleich ein, dass sich die genauen Zahlen noch ändern könnten.