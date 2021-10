Tiefere Kosten : Musk zieht mit Tesla-Zentrale nach Texas

Trotz der Verlegung der Zentrale nach Austin will der US-Elektroautobauer seine Aktivitäten in Kalifornien weiter ausweiten.

Nach seinem eigenen Umzug nach Texas hat der Unternehmer Elon Musk nun auch die Verlegung der Zentrale des Autobauers Tesla aus dem Silicon Valley in den südlichen US-Bundesstaat angekündigt. «Ich freue mich anzukündigen, dass wir unsere Zentrale nach Austin, Texas verlegen», sagte Musk am Donnerstag beim jährlichen Aktionärstreffen des Elektroautobauers. Dennoch werde das Unternehmen seine «Aktivitäten in Kalifornien weiter ausweiten».