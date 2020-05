Frischgebackene Eltern

Musks Freundin erklärt, was der Babyname X Æ A-12 bedeutet

Tesla-Chef Elon Musk und seine kanadische Freundin haben ein Kind bekommen und ihm den Namen X Æ A-12 gegeben. Für was das stehen soll, erklärt die frischgebackene Mutter auf Twitter.

Fünf Kinder hat Elon Musk bereits, jetzt ist der Tesla-Chef erneut Vater geworden. «Mama und Kind geht es gut», schrieb der 48 Jahre alte US-Unternehmer in einem Thread auf Twitter. Ein User hatte gefragt, ob es Neuigkeiten zum Baby gebe. Der frischgebackene Vater verriet noch weitere Details: Das Baby sei ein Junge, als Namen gab er auf Nachfrage eines Twitternutzers an: «X Æ A-12 Musk». In der Unterhaltung in dem Kurznachrichtendienst ging es eigentlich um einen Bericht über Musks Automarke Tesla.