Vorschlag des Tesla-Chefs : Musks «Friedensplan» findet der Kreml «positiv», weist ihn aber zurück

Der Kreml hat Ideen von US-Milliardär Elon Musk zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine begrüsst, Kernforderungen dieses Vorstosses aber zugleich zurückgewiesen. «Es ist doch positiv, dass jemand wie Elon Musk nach einem friedlichen Ausweg aus der Situation sucht», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Staatsagentur Ria Nowosti zufolge. «Was aber die Durchführung von Referenden betrifft, haben die Einwohner bereits ihre Meinung geäussert. Und hier kann nichts anderes gelten.»

Die Reaktion der ukrainischen Führung liess nicht lange auf sich warten. Staatschef Wolodimir Selenski lancierte auf Twitter eine eigene Umfrage mit der Frage: «Welchen Elon Musk mögen Sie mehr? Einen, der die Ukraine unterstützt. Einen, der Russland unterstützt.» Expliziter wurde der scheidende ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk. «Verpiss dich (im englischen Original: Fuck off) ist meine sehr diplomatische Antwort an dich, Elon Musk», schrieb er auf Twitter.