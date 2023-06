Die genehmigte Koranverbrennung in Stockholm hat für einen Aufschrei in etlichen muslimischen Ländern gesorgt. Mehrere Nationen zogen diplomatische Konsequenzen, vereinzelt kam es zu Protestaktionen.

Diplomatische Krise : Muslimische Welt tobt nach Koranverbrennung in Schweden

Vor der schwedischen Botschaft in Bagdad kam es zu Krawallen.

Darum gehts Nach der Koranverbrennung in Schweden gab es geharnischte Reaktionen aus muslimischen Ländern.

Es kam zu heftigen Protesten der Bevölkerungen und diplomatische Reaktionen.

In Schweden ermittelt die Polizei nun wegen Volksverhetzung.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad belagerten Demonstranten die schwedische Botschaft mit erhobenen Koranbüchern und durchbrachen sogar das Tor zum Gebäude. Der einflussreiche Schiitenführer Muktada al-Sadr soll zu dem Protest aufgerufen haben. Lokale Medien berichteten, die Demonstrierenden hätten die Ausweisung des schwedischen Botschafters gefordert.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan griff Schweden und den Westen als Ganzes scharf an: «Wir werden den Überheblichen im Westen letztendlich beibringen, dass die Beleidigung der Heiligtümer von Muslimen nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat», sagte der Staatschef am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Welchen Einfluss der Vorfall nun auf das schwedische Nato-Beitrittsgesuch haben wird, ist unklar. Die Türkei verweigert bisher ihre Zustimmung und argumentiert, Schweden gehe nicht konsequent genug gegen «Terroristen» vor.

Marokko beruft Botschafter ab

Die Arabische Liga verurteilte in einer Erklärung vom Donnerstag die Genehmigung der Verbrennung durch die schwedischen Behörden aufs Schärfste: Schweden müsse islamfeindlichen Ideen und Extremismus entgegentreten, statt diese zu fördern, hiess es. Als Reaktion auf die «inakzeptable Tat» berief Marokko seinen Botschafter in Schweden zur «Konsultation auf unbestimmte Zeit» zurück. Das marokkanische Aussenministerium bestellte zudem Schwedens Botschafter in Rabat ein.

Das Aussenministerium in Saudi-Arabien teilte mit: «Diese hasserfüllten und wiederholten Taten können unter keiner Rechtfertigung hingenommen werden.» Sie schürten Hass, Ausgrenzung und Rassismus. Das mehrheitlich muslimische Ägypten äusserte sich ähnlich. «Die Verbrennung einer Kopie des Heiligen Korans durch einen Extremisten ist eine schändliche Tat, die am ersten Tag von Eid al-Adha die Gefühle von Muslimen auf der ganzen Welt provoziert», erklärte das ägyptische Aussenministerium mit Hinweis auf das islamische Opferfest, das am Mittwoch begann.

Der 37 Jahre alte Salwan Momika legte in einer einsamen öffentlichen Aktion in Schweden Schinken in den Koran, trat darauf herum und verbrannte einige Seiten.

Die pro-iranische Hisbollah im Libanon forderte in einer Erklärung die arabischen und islamischen Regierungen auf, Schritte zu unternehmen, um andere Länder dazu zu bewegen, «die Wiederholung dieser Torheiten auf ihrem Boden zu verhindern und die Verbreitung einer Kultur des Hasses zu stoppen». Auch Irans Aussenamtssprecher Nasser Kanaani verurteilte den Schritt als «provokant» und «inakzeptabel».

Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Bei einer öffentlichen Demonstration in Stockholm war am Mittwoch ein Koran angezündet worden. Der Organisator der Aktion, der 37-jährige, nach Schweden geflüchtete Iraker Salwan Momika trat demnach mehrmals auf den Koran, bevor er Schinkenstreifen in das Buch steckte und einige Seiten daraus verbrannte.

Die Polizei hatte den Protest vor der Stockholmer Moschee im Viertel Södermalm zuvor bewilligt, nachdem andere Aktionen dieser Art im Februar untersagt worden waren. Schwedische Gerichte hatten danach geurteilt, dass die Polizei nicht das Recht habe, die Erlaubnis zu Koranverbrennungen zu verweigern. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung gegen den Veranstalter des Protests.

