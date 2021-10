Medienkonferenz Santa Fe County - Muss Alec Baldwin doch ins Gefängnis?

Bei den Dreharbeiten zum Western «Rust» kam eine Kamerafrau durch einen Schuss aus einer Requisiten-Waffe zu Tode. Die Ermittler in dem Fall verkünden am Mittwoch in einer Pressekonferenz den Ermittlungsstand. Die Pressekonferenz ist auf 10 Uhr (18 Uhr Schweizer Zeit) angesetzt. 20 Minuten tickert live.