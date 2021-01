Das findet der ehemalige US-Botschafter Marc Ginsberg und seine Non-Profit-Organisation «Coalition for a Safer Web».

Apple muss sich einer neuen Klage stellen. Grund dafür ist dieses Mal die App Telegram. So klagt der ehemalige US-Botschafter Marc Ginsberg und seine Non-Profit-Organisation «Coalition for a Safer Web» gegen den Tech-Giganten, weil die Chat-App Telegram zur «Anstachelung religiöser und rassistischer Gewalt» benutzt werde. Apple sei dies bewusst und müsse daher sofort handeln.

«Schlimmer als Parler»

Daher habe die «Coalition for a Safer Web» die Klage am Sonntag eingereicht. Man habe keine andere Lösung mehr gesehen, nachdem man Apple bereits seit Monaten immer wieder auf die rechtsextremen Inhalte in Telegram aufmerksam gemacht habe. Eine Reaktion des Tech-Giganten sei ausgeblieben.