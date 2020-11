Die Nati testet gegen Belgien und spielt danach in der Nations League gegen den Abstieg.

Für die Nationalteams stehen die letzten Länderspiele des Jahres an.

24 Spieler sollen sich ab Montag im Raum Basel auf den happigen Länderspiel-Dreierpack gegen Belgien (Testspiel, Mittwoch in Brüssel), Spanien (Nations League, 14.11. in Basel) und die Ukraine (Nations League, 17.11. in Luzern) vorbereiten. Aber dürfen auch alle einrücken? Bisher war es stets Pflicht, einem Aufgebot des Nationaltrainers zu folgen. Seit Corona ist das anders.