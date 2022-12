20-Minuten-Community: «Muss Baume-Schneider Englisch können? Wir haben andere Landessprachen!»

Englisch gilt als Weltsprache, trotzdem garantiert das nicht, dass jeder die Sprache beherrscht – ganz zum Leidwesen von FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Denn dieser übt Kritik an den in seinen Augen nicht vorhandenen Englischkenntnissen der neuen SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. «Wir haben ihr im Hearing Fragen auf Englisch gestellt, sie musste diese auf Deutsch beantworten, weil sie kein Wort Englisch spricht», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Die Kommentare kannst du in diesem Artikel nachlesen. Eine kleine Auswahl findest du hier:

«Man kann ihr einen Dolmetscher zur Seite stellen»

ToniMüller geht etwas weiter: «Wir sind in der Schweiz und wir sprechen die häufigste Muttersprache in Europa – das reicht.» Pku55 weist daraufhin, dass Baume-Schneider nicht die einzige Bundesrätin ist, die kein Englisch spricht: «Bundesrat Maurer und andere ehemalige Bundesräte konnten die Sprache auch nicht.» Patgific schreibt, dass es ja lernbar sei: «Englisch ist relativ einfach und überall in der Schweiz gut zu lernen.»