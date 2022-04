Gefallener Tennis-Star : Muss Boris Becker ins Gefängnis? Das Strafmass wird um 16 Uhr erwartet

Eine Jury hat den deutschen Ex-Tennis-Star Boris Becker in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Um 16 Uhr Schweizer Zeit wird das Strafmass verkündet. Dem 54-jährigen Deutschen drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis. Gegen das Urteil kann Becker noch Rechtsmittel einlegen.



Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste daraufhin sein Vermögen offenlegen. Dennoch verschwieg er mehrere Besitztümer. Eine Jury sprach den dreifachen Wimbledon-Sieger schuldig. Die Laienrichter gelangten zu der Ansicht, dass Becker den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleierte, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwies sowie Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz und eine Darlehensschuld verschwieg.