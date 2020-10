Xherdan Shaqiri beim Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft am Montag in Abtwil – kurz darauf wurde er positiv getestet. Foto: Keystone

Am Dienstagmorgen wurde die Fussball-Schweiz vom positiven Corona-Test von Xherdan Shaqiri geschockt. Wenig später informierte der Schweizerische Fussballverband (SFV) an einer Pressekonferenz über den Fall und die Konsequenzen für die kommenden Partien (Länderspiel gegen Kroatien am Mittwoch, Nations-League-Duelle gegen Spanien und Deutschland am Samstag und Dienstag). Alle Fragen und Antworten hier im Überblick.

Shaqiri ist positiv – mit welchen Mitspielern hatte er Kontakt?

«Die Frage ist dabei insbesondere, wie eng ist der Kontakt?», sagt Teamarzt Dr. Martin Maleck dazu. In der Nationalmannschaft passe man a uf und halte sich steng an die « R eturn-to-Play»-R egeln, die Bund und die Uefa vorgeschrieben hätten . Die Spieler tragen bei den Teambesprechungen Masken, wenn sie sich im Hotel bewegen und natürlich auch im Teambus. Beim Essen wird der Sicherheitsabstand gewährleistet wie übrigens auch in den Sitzungszimmern. Seit Corona müssen alle Spieler im Teamhotel in einem Einzelzimmer untergebracht werden. Konkret konnte Maleck allerdings nicht sagen, wen im Nationalteam Shaqiri allenfalls noch hätte anstecken können.

Mit wem aus dem Staff hatte er Kontakt?

Xherdan Shaqiri trainierte am Montagnachmittag noch zusammeen mit der Mannschaft. Da war die Welt für ihn noch in Ordnung. Foto: Keystone

Natürlich mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic und auch anderen Personen aus dem Trainer- sowie dem Medical-Staff. Allerdings wurde auch da auf Social Distancing geachtet und sich auch an die Maskenpflicht gehalten, wie es heisst.

Sind die Länderspiele gefährdet?

Nein, das Freundschaftsspiel gegen Kroatien am Mittwoch ist nicht in Gefahr. Die weitere Vorgehensweise w erde mit der Gesundheitsbehörde und der Uefa abgeklärt , sagt Maleck . Und natürlich seien alle anderen Spieler auch getestet worden und alle s eien negativ. « Wir können somit weitermachen wie geplant und das Spiel g egen Kroatien findet statt», s o der Mediziner . D ie Mannschaft k önne auch normal weitertrainieren.

Teamarzt Martin Maleck gibt vorerst Entwarnung für die Spiele der Nationalmannschaft Foto: Keystone

Kann doch noch etwas das Spiel am Mittwoch verhindern?

Das Ei nzige, was verhindern könne, dass d as Freundschaftsspiel gegen Kroatien am Mittwoch in St. Gallen nicht stattfindet, wäre, wenn bei andere n Personen plötzlich Symptome auftauchen würden, erklärte der Arzt . Dann müsste man noch einmal neu entscheiden.

In welchen Abständen wird getestet?

« Gemäss dem ‹Return-to-play-Protokoll› müssten wir e rst am Freitag und am nächsten Montag wieder testen . Aus Sicherheitsgründen haben wir im Fussballverband für uns entschieden , schon am Mittwoch einen zusätzlichen Test durchzuführen. Einfach auch für den weiteren Ablauf», erklärt Dr. Maleck. Es gehe allerdings nicht schneller als bei normalen Tests. Notfalltests hätten Vorrang. « Man muss von 24 Stunden ausgehen , bis das Ergebnis vorliegt .»

Wie geht es Shaqiri und wie geht es mit ihm weiter?

Xherdan Shaqiri befindet sich im Hotel auf seinem Zimmer in Isolation. Foto: Keystone

«Xherdan Shaqiri befindet sich im Hotel in Isolation. Das weitere Vorgehen werden wir nun besprechen, aber ich habe erst vor drei Stunden das positive Testresultat bekommen. Wir sind auch im Austausch mit der Gesundheitsbehörde St. Gallen und natürlich auch dem Contact-Tracer-Team. Das Ganze wird genauso gehandhabt wie in jedem anderen Fall», so Dr. Maleck. «Er wird vermutlich in irgendeine Form der Isolation müssen.»

Kann sich das Team so überhaupt auf Fussball konzentrieren?

Teamkollege Fabian Schär will bei den kommenden Länderspielen trotz allem die bestmögliche Leistung abrufen. Foto: Keystone