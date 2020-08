Coronavirus gefährdet Europacup Müsste der YB-Gegner in Quarantäne?

In einer Woche sollten die Young Boys in die Qualifikation zur Champions League starten. Ob das Spiel stattfinden kann, ist fraglich.

Im November 2014 traf YB auf Slovan Bratislava. Dass es in einer Woche in Bern zu einem Wiedersehen kommt, ist mittlerweile unwahrscheinlich.

Es ist ein Vorgeschmack darauf, wie kompliziert die Europacup-Saison werden könnte. Heute Abend sollten Klaksvik und Slovan Bratislava den YB-Gegner in der zweiten Runde der Qualifikation zur Champions League nächste Woche ausmachen. Offenbar wurde ein Mitglied des Trainerstabs der Slowaken bei der Einreise auf die Färöer positiv getestet, das gesamte Team Slovans befindet sich nun in Quarantäne.

Zwar hat die Uefa das Spiel noch immer nicht abgesagt, allerdings deutet vieles darauf hin, dass Klaksvik die Partie Forfait gewinnen dürfte. So zumindest fiel der Entscheid letzte Woche aus, als sich der kosovarische Meister Drita ebenfalls in Quarantäne befand. Der nordirische Club Linfield FC zog in die nächste Runde ein, wo er am Dienstag Legia Warschau unterlag.