Homophobie bei der Weltraumbehörde - Muss die Nasa ihr Weltraumteleskop umbenennen?

In der Nasa-Zeit von Webb sei etwa ein Mitarbeiter, der als schwul gegolten habe, stundenlang über seine Sexualkontakte verhört und «schliesslich für unmoralisches, unschickliches und würdeloses Verhalten» gefeuert worden, so Scientificamerican.com. Unter anderem unter Berufung darauf ist schon vor Start des Teleskops im Dezember 2021 seine Umbenennung gefordert worden. (Im Bild: Webb, rechts, mit dem damaligen US-Präsidenten Harry S. Truman, 1961)

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) soll im All nach dem Licht der ersten Sterne und Galaxien nach dem Urknall suchen. (Im Bild: das JWST vor seinem Start in den Weltraum, undatiert)

Eine Umbenennung kam für die Nasa bisher nicht in Frage – aufgrund von Mangel an Beweisen, wie sie mitteilte.

Schon im Vorfeld des Starts des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) im Dezember 2021 hatten Astronominnen und Astronomen in einer Petition seine Umbenennung gefordert. Über 1200 Fachleute und Weltraum-Interessierte schlossen sich ihnen an. Sie kritisierten, dass der Namensgeber – James Webb (siehe Box) – nach dem Zweiten Weltkrieg eine unrühmliche Rolle bei der Verfolgung von Homosexuellen gespielt habe.

Normalerweise benennt die Nasa ihre Teleskope nach Wissenschaftlern. Webb war jedoch ein Beamter, zunächst im US-Aussenministerium, später bei der Nasa (1961-1968). Dort war er unter anderem an den Vorbereitungen zur ersten Mondlandung beteiligt. Zudem setzte er sich explizit dafür ein, dass die Wissenschaft eine Kernaufgabe der Weltraumbehörde bleiben sollte. Etwas, das angesichts des Wettlaufs zwischen den USA und der Sowjetunion zum Mond, in den Hintergrund zu rücken drohte. Angesichts dieser Leistung wurde das bis dahin unter dem Namen «The Next Generation Telescope» bekannte Teleskop im Jahr 2002 nach ihm benannt.

E-Mail-Verlauf der Nasa veröffentlicht

Die Nasa hielt trotzdem am Namen fest – mit dem Argument, es gebe nicht genügend Beweise für die Vorwürfe: «Wir haben derzeit keine Beweise gefunden, die eine Änderung des Namens des James-Webb-Weltraumteleskops nötig machen», so der derzeitige Nasa-Chef Bill Nelson damals. Doch das entsprach offenbar nicht der Wahrheit: Das Fachjournal «Nature» hat knapp 400 Seiten E-Mail-Austausch online gestellt, die zeigen, dass die US-Weltraumbehörde durchaus von Webbs problematischem Treiben wusste. An einer Stelle steht dort: «Dass Webb eine führende Rolle in der ‹Lavender Scare› (siehe Box) gespielt hat, ist unbestreitbar.» Der Name des Verfassers ist geschwärzt.