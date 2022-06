Mobbing-Experte: «Muss die Polizei eingeschaltet werden, ist schon zu viel schief gelaufen»

Er appelliert an die Pädagogischen Hochschulen, mehr in die Ausbildung der Lehrpersonen zum Thema Konfliktbewältigung und Mobbing zu investieren.

Herr Kamber*, was können Eltern tun, wenn ihr Kind gemobbt wird?

Bis es tatsächlich Mobbing ist, ist meist schon einiges geschehen und Eltern und Schule hätten schon früher eingreifen können. Sobald ein Kind erzählt, dass es «gehänselt» worden ist, sollten Eltern das ernst nehmen. Auf keinen Fall sollen solche Vorfälle als «nicht so schlimm» abgetan werden. Das Kind braucht Unterstützung, man kann nachfragen, was passiert ist und wie es dem Kind ergangen ist. Wichtig ist auch, mit dem Kind auch über das eigene Verhalten zu sprechen.

Hier musste die Polizei eingeschaltet werden. Wie kann es so weit kommen?

Könnten die Schulen früher intervenieren?

Klar. Eltern sollen so früh wie möglich das Gespräch mit der Lehrperson suchen und die Problematik sachlich besprechen. Die Schule wird dann in die Verantwortung genommen, etwas zu unternehmen, etwa das Gespräch mit den Beteiligten zu suchen oder den oder die Schulsozialarbeiterin einzuschalten. Eltern können einfordern, über die Entwicklungen dieser Gespräche auf dem Laufenden gehalten zu werden.

Laut der Mutter sagte die Schulleitung, ihr seien die Hände gebunden.

Wie bei den Eltern stellt sich in gewissen Fällen auch bei den Schulen ein Ohnmachtsgefühl ein, wenn Gespräche und Interventionen nichts nützen. Auch hier geht ein Vorwurf an die Politik respektive die Ausbildung der Lehrpersonen: Fachliche Kompetenzen werden immer noch viel höher gewichtet als emotionale und soziale. Dabei sind die Anforderungen an die sozialen Kompetenzen viel schneller und stärker gewachsen in den letzten Jahren.