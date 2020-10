In rund zwei Wochen könnte das Schweizer Gesundheitssystem wegen des Coronavirus an die Grenzen kommen.

Die Schweiz nahm in der ersten Welle Covid-Patienten aus Frankreich auf.

Covid-Patienten aus den Niederlanden werden bereits in deutsche Spitäler verlegt.

In Schweizer Spitälern liegen total 1428 Covid-Patienten, 207 davon auf der Intensivstation. Diese Zahlen nannte am Dienstag Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrats für den Koordinierten Sanitätsdienst. Er ist der Mann, der die beste Übersicht über die freien Spitalbetten in der zweiten Welle hat.