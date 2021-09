Neue EU-Verordnung - Muss die Tattoo-Szene bald mit massiv weniger Farben auskommen?

Die Tattoo-Branche muss in Zukunft mit weniger Farben auskommen.

In Zukunft müssen Tätowiererinnen und Tätowierer mit rund zwei Drittel weniger Farben auskommen als bisher. Denn die EU-Chemikalienverordnung REACH wurde abgeändert und führt per 4. Januar 2022 neue Höchstkonzentrationsgrenzwerte für einzelne Stoffe und Stoffgruppen ein – mehr als 4000 davon sind auch in Tattoos und Permanent-Make-up enthalten. Für die Farben Pigment Blau 15:3 und Pigment Grün 7 gilt zumindest noch ein Jahr länger eine Schonfrist.