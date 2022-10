Mountainbike-Star: Muss Dopingverfahren gegen Mathias Flückiger neu aufgerollt werden?

Es ist Donnerstag, der 18. August, als der Schweizer Mountainbike-Sport ordentlich durchgerüttelt wird: Spätabends gibt der Verband Swiss Cycling bekannt, dass Mathias Flückiger im Rahmen der Schweizer Meisterschaften in Leysin positiv auf die anabole Substanz Zeranol getestet worden sei.

Es handelt sich um einen potenziellen Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Der Olympia-Zweite von 2012 wird gemäss dem Doping-Statut von Swiss Olympic per sofort provisorisch gesperrt. Es drohen bis zu vier Jahre Sperre . Flückiger wehrt sich in der Folge, spricht von einem «zu geringen Wert» .

Der aktuelle Stand

Zweifelt ein Athlet oder eine Athletin das positive Ergebnis einer A-Probe an, würde er oder sie in der Hoffnung auf einen einschlägigen Gegenbeweis normalerweise möglichst schnell die B-Probe verlangen. Nur hat das Mathias Flückiger bislang nicht getan und die entsprechende Frist ablaufen lassen.

Argumentation von Flückiger

Um dies zu ermitteln, muss der Betroffene etwa kontaktiert und zum auffälligen Befund befragt werden: Wo waren beispielsweise die jüngsten Auslandaufenthalte? Und welche Fleischprodukte wurden in den vorangegangenen Tagen konsumiert? Swiss Sports Integrity hat dies im Fall von Flückiger unterlassen.

Wieso hat ihn Swiss Sports Integrity nicht miteinbezogen?

Es ist unklar, in welchem Mass es sich beim Ablauf tatsächlich um eine Vorgabe und in welchem Mass es sich um eine Empfehlung handelt. Auch wird nicht klar vorgeschrieben, ab wann bei klarem Verdacht der Verdächtigte von der Untersuchungsbehörde nicht mehr miteinbezogen werden muss.

Dass Swiss Sports Integrity so vorging, mag laut «AZ Medien» daran liegen, dass die Substanz Zeranol in Europa praktisch in keiner Fleischprobe nachgewiesen werden konnte. Oder auch, weil Flückiger, wie er selbst sagt, kaum Fleischprodukte zu sich nimmt.