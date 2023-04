Schwerzenbach ZH: Eltern haben Angst um ihre Kinder aufgrund einer Sperrung der Bahnhofsunterführung der SBB

Zwei Wochen bevor die Schule nach den Sportferien startete, informierte die Schule Schwerzenbach über den vorübergehenden Schulweg. Im Infoblatt teilte die Schule mit, welchen Weg die Kinder, die nördlich des Bahngleises in Schwerzenbach wohnen, am besten entlanggehen.

In Schwerzenbach ist eine Unterführung am Bahnhof wegen einer Baustelle gesperrt. Diese blockiert den Schulweg für viele Kinder. Diese müssen nun eine laut einer Mutter «gefährliche» Route in die Schule nehmen.

Eltern, die nördlich des Bahngleises in Schwerzenbach wohnen, sind verärgert. Der Grund: Die Bahnhofsunterführung der SBB ist wegen Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende Jahr gesperrt. Etwa 50 Schulkinder müssen deswegen einen weiteren und vor allem – so sagen die Eltern – gefährlicheren Schulweg auf sich nehmen.

Nebst der Verunsicherung über den Schulweg üben die Eltern auch Kritik an der Schule und der Gemeinde: «Man weiss schon seit längerem, dass die Bahnhofsunterführung saniert wird. Für die Schulwegsicherheit hat man aber nichts unternommen», so D. Die Eltern seien von der Schule erst rund drei Wochen vor der Sperrung der Unterführung informiert worden.

Eine 30er-Zone und einen Fussgängerstreifen

Doch die Mutter aus Schwerzenbach und die Eltern aus den umliegenden Quartieren stiessen bislang bei den Behörden auf wenig Verständnis. «Die Schule verwies uns an die Gemeinde und diese weiter an den Kanton. Wir fühlen uns nicht ernst genommen. Muss es denn so enden, wie damals am Escher-Wyss-Platz?», so die Mutter.