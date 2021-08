Afghanistan, Syrien, Irak - Muss Europa ausbaden, was die USA angerichtet haben?

Ist der Abzug des Westens aus Afghanistan richtig? Was für Folgen wird er haben – für Europa, den Nahen und Mittleren Osten sowie für die weltweite Sicherheitslage? Antworten von Roland Popp von der Militärakademie an der ETH Zürich.

1 / 5 US-Abzug nach 20 Jahren Afghanistan. « Für die Amerikaner hat der strategische Wettbewerb mit China absolute Priorität », sagt Roland Popp von der M ILAK an der ETH Zürich. « Der Nahe Osten tritt nun nach 40, 50 Jahren absoluter Zentralität in eine Phase ein, in der er wieder zu einem Randgebiet wird. » AFP Die Evakuierungen laufen noch bis Dienstag um Mitternacht. Gleichzeitig hat der IS den Flughafen Kabul … REUTERS … ins Visier genommen. Am Montag fing das US-Militär nach eigenen Angaben fünf auf den Kabuler Flughafen gerichtete Raketen ab. REUTERS

Bis morgen, am Dienstag um Mitternacht Ortszeit, wollen die US-Truppen Afghanistan verlassen haben. Während die Evakuierungen laufen, sind am Montag erneut in Kabul mindestens fünf Raketen auf den Flughafen abgefeuert worden – offenbar aus einem Auto. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff für sich reklamiert.

In den letzten Tagen hat der lokale Zweig des «Islamischen Staates» den Flughafen bereits mehrmals ins Visier genommen. Was der IS-K damit noch bezweckt und wer bis zum endgültigen Abzug des Westens jetzt noch Schlimmeres verhindern kann, könnt ihr hier nachschauen.

Doch was bedeutet der Abzug des Westens für Afghanistan – aber auch für die Region des Mittleren und Nahen Ostens? Ist er überhaupt richtig – und wird Europa letztlich ausbaden müssen, was vor allem die USA in der Region angerichtet haben?

Das sind nur einige der Fragen aus dem Gespräch mit dem Sicherheits- und Nahost-Analysten Roland Popp von der Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich. Klickt einfach an, was euch am meisten interessiert!

Herr Popp, alles ging so schnell in Afghanistan. Haben unsere Geheimdienste versagt?

Haben die Stämme etwas mit dem unblutigen Fall des Landes zu tun?

Wie wirkt sich der Abzug aus Afghanistan auf den globalen Terrorismus aus?

Wie soll man Terrorismus bekämpfen, wenn nicht militärisch?

Wie werden die Taliban Afghanistan regieren?

Die Taliban und die Frauen: Wie schlimm wird es werden?

Wie steht es um die Opposition in Afghanistan?

Ist der «junge Löwe» Ahmed Massoud ein Hoffnungsträger für Afghanistan?

Soll der Westen die Taliban als neue Herrscher Afghanistans anerkennen?

Kann man den Taliban trauen?

Was wäre der Vorteil einer Anerkennung der Taliban?

Was, wenn der Westen die Taliban weiter bekämpfen würde?

Ist der Abzug des Westens aus Afghanistan richtig?

Was bedeutet der Abzug des Westens für China und Russland?

Aus europäischer Sicht: Was ist die Bilanz aus dem Afghanistan-Einsatz?

Wer hat in den USA was falsch gemacht?

Gibt es eine Verbindung zwischen den Einsätzen in Afghanistan, Syrien, Irak?

Wie sehen Sie die Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens?