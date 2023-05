FC Stade Nyonnais ist sauer und boykottiert Spiel gegen SC Brühl

Der FC Stade Nyonnais will unbedingt in die Challenge League aufsteigen. Daraus wird aber wohl wegen der fehlenden Lizenz nichts. Der Club greift zu drastischen Massnahmen.

1 / 3 Der FC Stade Nyonnais spielt am Samstag nicht gegen den SC Brühl. Pascal Muller/freshfocus Die Westschweizer boykottieren das Spiel in der Promotion League. Pascal Muller/freshfocus Dies, weil der Club keine Lizenz für die Challenge League in der Saison 2023/24 erhält. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Der FC Stade Nyonnais tritt nicht zum Spiel gegen den SC Brühl in der Promotion League an.

Dies, weil der Club keine Lizenz für die Challenge League in der Saison 2023/24 erhält.

Der SC Brühl freut sich über einen Forfait-Sieg.

Eigentlich hätte der FC Stade Nyonnais am Samstagnachmittag gegen den SC Brühl spielen sollen. Doch dazu kam es nicht – die Westschweizer boykottierten das Spiel. Grund dafür ist die Tatsache, dass Nyonnais keine Lizenz für die Challenge League in der Saison 2023/24 erhält. Offiziell vermelden wird die Swiss Football League (SFL) die Entscheide zwar erst am Montag, der FC kommt dem Verband nun jedoch zuvor. In der Promotion League liegt Nyonnais auf Rang zwei und damit auf einem Aufstiegsplatz.

In einem Schreiben teilt der Verein mit, dass er mit dem Entscheid das Unverständnis gegenüber der SFL und deren Lizenzierungsverfahren zum Ausdruck bringen wolle: «Obwohl sich der Vorstand der Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst ist, übernimmt er die volle Verantwortung.» Weiter entschuldige sich der FC beim SC Brühl: «Der Club wünscht einen guten Saisonabschluss.»

Familiäre Bedingungen sind das Problem

Doch warum erhält Nyonnais keine Lizenz für die zweithöchste Liga in der Schweiz? Grund für die Ablehnung ist, dass zwei Clubs in einer Liga nicht den gleichen Eigentümer haben dürfen. Vartan Sirmakes war bis vor wenigen Monaten Boss von Nyonnais und ist jetzt Präsident des Challenge-Ligisten Stade Lausanne-Ouchy. In Nyon führt derweil sein Sohn Sassoun Sirmakes zusammen mit Varujan Symonov die Geschäfte weiter.

Gegenüber 20 Minuten präsentiert sich Symonov erbost. Er sagt: «Wir fühlen uns beschissen.» Er wisse, dass sie sich selber mit dem Boykott bestrafen würden, doch man habe ein Zeichen setzen wollen. «Die Mannschaft wollte spielen», verrät Symonov, der weiter sagt, dass der FC Stade Nyonnais vom Ligaentscheid überrascht worden sei.

Der SC Brühl freut sich

«Wir befanden uns seit November mit der Liga in Gesprächen und jetzt das. Der Entscheid muss uns früher mitgeteilt werden», so der Co-Präsident. Aufgeben sei für ihn und den gesamten Club aber keine Option. Er kündigt an, den Entscheid der Swiss Football League anzufechten. Dies, weil man alles richtig gemacht habe und die Clubs eigenständig geführt würden.

Die SFL äusserte sich gegenüber 20 Minuten nicht zum Thema. Man werde die Lizenzentscheide wie vorgesehen am Montag kommunizieren. Und der SC Brühl? Nun – die Ostschweizer erklären, dass man sich über den Forfait-Sieg, der wohl ausgesprochen werde, sehr freue. Mediensprecher Felix Mätzler sagt: «Ich habe mit dem Trainer telefoniert. Die Mannschaft hatte am Mittag ein Teamessen, danach ging es für alle nach Hause.»