Muss Helene Fischer nun all ihre Konzerte absagen?

Die wohl süsseste Baby-Nachricht gab es am Donnerstagabend. Der Schlagerstar soll laut ihrem «engsten Umfeld» ein Kind erwarten. Doch was bedeutet das für ihre Auftritte?

1 / 7 Sie soll im vierten Monat schwanger sein: Helene Fischer. Philipp von Ditfurth/dpa Es wäre das erste Kind für die Sängerin und ihrem Freund Thomas Seitel (beide auf dem Foto zu sehen) imago images/POP-EYE «Dieses Baby ist ein absolutes Wunschkind. Beide sehnen sich schon lange nach einer eigenen Familie», sagt eine Vertraute der «Bild». Henning Kaiser/dpa

Darum gehts Helene Fischer soll schwanger sein.

Das berichtete am Donnerstag die «Bild» und berief sich dabei auf das «allerengste Umfeld» der Sängerin.

«Helene ist im vierten Monat, das Baby soll im Februar oder März zur Welt kommen», teilte eine Vertraute mit.

Doch wie steht es nun um die geplanten Auftritte und Konzerte der 37-Jährigen für dieses und das kommende Jahr?

Es ist die Krönung ihrer grossen Liebe: Helene Fischer und ihr Freund Thomas Seitel sollen ihr erstes Kind erwarten, wie «Bild» am Donnerstag unter Berufung auf das «allerengste Umfeld» der «Atemlos»-Interpretin mitteilte. «Dieses Baby ist ein absolutes Wunschkind. Beide sehnen sich schon lange nach einer eigenen Familie», sagte eine Vertraute der deutschen Zeitung. Das Paar ist seit Sommer 2018 liiert.

Die 37-Jährige soll bereits im vierten Monat schwanger sein und das Kind komme «im Februar oder März» zur Welt, heisst es. Doch was würde die angebliche Schwangerschaft nun für ihre geplanten Auftritte in diesem und nächstem Jahr bedeuten? Muss Helene etwa all ihre Konzerte verschieben oder gar absagen? So steht es um ihre Sendungen und Gigs:

«Wetten, dass…?»-Revival:

Am 6. November ist Helene Fischer zu Gast in der «Wetten, dass…?»-Revivalshow, die von Thomas Gottschalk (71) und Michelle Hunziker (44) moderiert wird. Helene selbst hat sich zwar noch nicht zu den Spekulationen geäussert, doch spätestens dann wird man sehen, ob sich die Schwangerschaftsgerüchte bewahrheiten.

ZDF-Weihnachtsshow:

Bereits vor wenigen Wochen erhielten ihre Fans eine unerwartete Hiobsbotschaft. Die Musikerin musste ihre erfolgreiche Weihnachtsshow im ZDF absagen. Grund dafür seien die nach wir vor geltenden Beschränkungen für solch grosse Publikumsveranstaltungen.

Mit dem jetzigen Wissen könnte natürlich auch die mögliche Schwangerschaft ausschlaggebend gewesen sein. Schliesslich wäre Helene zum Zeitpunkt der Show am 25. Dezember schon im siebten Monat schwanger. Bereits im vergangenen Jahr gabs Corona-bedingt keine neue «Helene Fischer Show» sondern lediglich ein Best-of ihrer Weihnachtsausgaben.

Openair-Konzert im Schweizer Grindelwald:

Sollte Helene Fischer tatsächlich ein Kind erwarten und im Februar oder März gebären, könnten ihre Live-Shows in Gefahr sein. Am 27. März 2022 tritt die 37-Jährige nämlich im Schweizer Grindelwald auf. Nach aktuellem Stand findet der Gig aber wie geplant statt, wie Jungfraubahnen Management gegenüber Watson.de versichert: «Aktuell gehen wir davon aus, dass Helene Fischer am SnowpenAir 2022 teilnimmt.»

Openair-Konzert in Bad Hofgastein:

Auch in Österreich wird die Sängern wie geplant am 8. April beim «Sound & Snow»-Festival in Bad Hofgastein auf der Bühne stehen. «Der Termin ist weiterhin für den 8. April fixiert», so eine Sprecherin des Events.

Openair-Konzert in München:

Erst vor kurzem kündigte die Schlagerkönigin ihr grösstes Konzert überhaupt an. Vor 150’000 Zuschauerinnen und Zuschauern wird sie am 20. August 2022 in München Hits wie «Atemlos durch die Nacht», «Herzbeben» oder ihren neuen Song «Vamos a Marte» performen. Zumindest ist das der Plan.

Bei ihren Shows ist Helene bekannt dafür, akrobatische Höchstleistungen zu vollbringen und mit ihren Tänzerinnen und Tänzern mitzuhalten. So kurz nach der Geburt im Frühjahr scheint dies aber fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Eine Absage gibt es bislang nicht, wie Klaus Leutgeb, CEO der Leutgeb Entertainment Group, gegenüber dem deutschen Medienportal klarstellt: «Das Konzert findet wie geplant statt.»