WHO, Genf: «Muss historischer Vertrag werden» – Pandemie-Abkommen soll bis 2024 stehen

An der WHO-Jahresversammlung drängte Tedros Ghebreyesus auf eine Lösung für künftige Pandemien.

Nach den verheerenden Auswirkungen des Coronavirus drängt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ein «historisches» Abkommen zum Umgang mit künftigen Pandemien. «Wir können nicht einfach weitermachen wie bisher», sagte am Sonntag WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zur Eröffnung der Jahresversammlung der UN-Organisation in Genf. Auf dieser beraten die WHO-Mitgliedstaaten bis Ende des Monats unter anderem über den Umgang mit weltweiten Gesundheitsrisiken, darunter mögliche künftige Pandemien.