Gamen: Muss ich beim Zocken mit Strafe rechnen?

Weil er mit seinem Avatar in einem Game sexuelle Handlungen an einer Minderjährigen dargestellt hat, muss ein Gamer 40 Tage ins Gefängnis.

Ein 40-Jähriger aus Lausanne hat in einem Videospiel eine kinderpornografische Szene dargestellt: Mit seinem Avatar inszenierte er sich dabei, wie er sexuelle Handlungen an einem minderjährigen Mädchen in einem Kinderzimmer vorgenommen hat. Dafür wurde der einschlägig vorbestrafte Mann der virtuellen Pornografie schuldig gesprochen und muss 40 Tage in Gefängnis. Muss ich also Angst haben, bald wegen Mordes verurteilt zu werden, wenn ich Call of Duty zocke? Die wichtigsten Antworten.