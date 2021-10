Talk mit Ausbildungsexperten – Muss ich als Lernende ständig Deppen-Arbeiten machen?

Die Corona-Krise trifft Lernende besonders hart. Die Chancen auf einen Job nach der Lehre sind in einigen Branchen noch schlechter als ohnehin. Was können die Lernenden nun tun? Wie sollen sie sich bewerben? Zwei Ausbildungsexperten haben die Fragen der 20-Minuten-Community beantwortet.

«Man kann auch nach der Lehre noch studieren»

News-Scout Maria will wissen: «Lehre oder Gymi, wofür soll ich mich entscheiden?» Yousty-Expertin Stefanie Näf sagt: «Fürs Gymnasium muss man einen gewissen Notenschnitt haben oder Prüfungen bestehen. Wer Mühe hat in der Schule, für den wird es im Gymnasium schwer. Man kann aber auch nach der Lehre noch studieren, das wissen viele nicht.»

«Es kommen viele schlechte Bewerbungen an»

«Es gibt in jedem Beruf Aufgaben, die man nicht gerne erledigt»

Sina fragt, ob es in Ordnung sei, dass sie in der Lehre die «Deppen-Arbeiten» wie Putzen und Abstauben erledigen muss. «Lernende dürfen nur für Aufgaben eingesetzt werden, die etwas mit der Ausbildung zu tun haben», sagt Näf. Solche Aufgaben, die niemand gerne übernehme, würden zwar ein Stück weit dazugehören, wer aber häufiger als andere im Team solche Arbeiten übernehmen muss, soll das Gespräch mit dem Berufsbildner oder der Berufsbildnerin suchen.

«Lernende müssen sich selbst genug Zeit geben»

Lorena geht nicht gerne in die Berufsschule, weil sie Angst davor hat. Was soll sie tun? «Wichtig ist der Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, vielleicht geht es den Anderen ähnlich», sagt Näf.

«Die ganze Lehre ist eine Vorbereitung auf die LAP»

Florin fragt, wie man sich am besten auf die Lehrabschlussprüfung vorbereiten kann. Näf rät zu frühzeitiger Planung und zum Austausch mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Professional.ch-Experte Janis Grunder rät zu frühem Lernbeginn in Fächern, in denen man nicht so stark ist, er empfiehlt drei Monate vor der LAP.