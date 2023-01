Schneeräumung: Muss ich als Mieter den Schnee selber entfernen?

Wenn es über Nacht schneit , dann ist das zwar am Morgen schön anzusehen, sorgt aber gerade in Mietverhältnissen auch immer wieder für Ärger. An wem liegt es denn nun, einen gefahrlosen Zugang zum Haus zu gewährleisten und die weisse Pracht zu entfernen? Laut Tanno Cornel vom Zürcher Hauseigentümerverband ist der Fall klar: «Ohne andere Abmachung ist der Eigentümer oder die Eigentümerin oder der Vermietende für die Schneeräumung zuständig.»

Schneeräumung im Mietvertrag

Andernfalls bist du als Mietpartei einer Wohnung nur dann für die Schneeräumung zuständig, wenn das explizit im Mietvertrag steht oder in der Hausordnung so aufgeführt ist. «Die Hausordnung muss in diesem Fall aber im Mietvertrag als ‹integrierender Bestandteil› bezeichnet sein. Wenn er weder im Mietvertrag noch in der Hausordnung die Schneeräumung der Mieterschaft aufbrummt, ist der Vermieter dafür zuständig», sagt Fabian Gloor vom Mieterverband.