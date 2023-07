Brauchts am Bahnübergang nachts Abblend- oder Standlicht?

In der Nacht : Muss ich am Bahnübergang das Licht ausschalten?

Frage von Anja ans Viva-Expertenteam:

Mein Vater sagt, ich müsse nachts am Bahnübergang von Abblend- auf Standlicht umschalten. Ich selbst kann mich nicht erinnern, dies in der Fahrschule gelernt zu haben. Könnt ihr mir sagen, wer recht hat?

Antwort:

Liebe Anja,



Du hast recht, dein Vater aber auch ein bisschen: Bis 2014 galt, dass man am Bahnübergang nachts zwingend von Abblend- auf Standlicht umschalten muss. Seither ist es erlaubt, aber nicht vorgeschrieben. Könnte man jemanden blenden, muss man dies jedoch zu vermeiden versuchen. In der Praxis heisst das: Steht dein Auto so, dass das Licht andere blenden könnte – zum Beispiel, weil die Strasse am Bahndamm häufig ansteigt –, dann musst du umschalten auf Standlicht. Etwas, was heute leider viel zu oft ignoriert wird, weshalb man dann nachts beim Warten am Bahnübergang oft lange in heute immer hellere Scheinwerfer gucken muss.

«Das Umschalten auf Standlicht ist nicht vorgeschrieben, aber erlaubt» Viva-Mobilitätsexperten

Das Thema dürfte wieder aktueller werden – denn während Autos mit Verbrennungsmotoren am Übergang abgeschaltet werden müssen und dann sehr häufig automatisch auf Standlicht umschalten, ist bei einem Elektroauto mangels Lärm und Abgasen kein Ausschalten des Motors nötig. Entsprechend bleiben also der E-Motor und das Abblendlicht an, was gerade bei modernen LED-Scheinwerfern schmerzhaft blenden kann.



«Das Standlicht ist, wie der Name sagt, nur am stehenden Auto zulässig» Die Viva-Mobilitätsexperten

Apropos Standlicht: Aus schleierhaften Gründen sieht man immer wieder Autos, die statt mit Tagfahr- oder Abblendlicht nur mit Standlicht unterwegs sind. Wie der Name sagt, ist Standlicht aber nur am stehenden Auto zu dessen Kenntlichmachung zulässig. Vorgeschrieben ist es am stehenden Auto nachts auf Strassen ausserorts (alternativ darf man einseitiges Parklicht verwenden). In Fahrt reicht es allein aber nie aus.



