Muss ich auf der Autobahn einfädeln lassen?

Frage von Patrick ans Viva-Expertenteam:

Antwort:



Fährt man selbst auf dem Beschleunigungsstreifen – bitte auf Autobahntempo beschleunigen! – und findet keine Lücke: Nie mit Gewalt in die rechte Spur drücken und nicht anhalten. In dem Fall ist es ausnahmsweise erlaubt, kurz den Pannenstreifen wie einen verlängerten Beschleunigungsstreifen zu nutzen, um sich einreihen zu können. Und noch zum Bedrängtwerden durch den wütenden Fahrer: Das ist logischerweise verboten und wird drakonisch bestraft – denn selbst, wenn du etwas falsch gemacht hättest, ist im Verkehr kein Platz für gefährliche Racheaktionen.



Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jede Woche unter dem Vornamen des oder der Fragenden hier im Lifestyle-Channel von 20 Minuten.