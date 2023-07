Reinlassen des blinkenden Busses: Höflichkeit oder Pflicht?

Frage von Matthias ans Viva-Expertenteam:

Antwort:

Ja, ein blinkender Bus hat tatsächlich Vortritt. Genauer steht dies in der Verkehrsregelnverordnung. Es muss sich dabei allerdings wirklich um einen Bus im Linienverkehr und um eine gekennzeichnete Bushaltestelle handeln, die zudem auf der rechten Seite liegen muss. Dann muss man, sobald ein Postauto oder ein anderer Linienbus links blinkt, das Tempo verlangsamen oder anhalten, um dem Bus das Einscheren zu ermöglichen. Für den Reisecar, von einem Parkplatz losfahrende Busse oder Busse auf der linken Seite gilt die Regel nicht.

Allerdings müssen Buschauffeure trotz Vortritt natürlich zweierlei beachten. Einerseits darf der Blinker erst dann betätigt werden, wenn der Bus tatsächlich abfahrbereit ist. Andererseits muss der Verkehr natürlich die Chance haben, rechtzeitig bremsen zu können – ähnlich wie es für Fussgänger am Fussgängerstreifen gilt. Anders gesagt: Hat man bereits zur Vorbeifahrt angesetzt, muss der Bus also warten, bis man durch ist.

Bei der Vorbeifahrt am Bus sollte man langsam und bremsbereit sein.

Wichtig: Bei der Vorbeifahrt am Bus langsam und bremsbereit sein, schliesslich könnten Passagiere – auch vor dem Bus – über die Strasse laufen. Und am Rande eine spezielle Regelung, die Schweizer Autofahrende oft bei Ausflügen nach Deutschland verwirrt: Schaltet ein Bus dort vor der Haltestelle den Pannenblinker an und fährt noch, darf man nicht vorbei. Steht er mit Pannenblinker da, darf man vorbei, aber im Schritttempo.