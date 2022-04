Schweizer Nebenstrassen: Muss ich eine Benutzungsgebühr für gewisse Strassen zahlen?

Frage von Nicolas ans AGVS-Expertenteam:

In der schönen Schweiz sind die meisten Strassen, die zu wunderschönen Wanderausflugszielen führen, öffentliche Strassen. Gemäss Artikel 82 Absatz 3 BV ist die Benützung öffentlicher Strassen gebührenfrei. Aus diesem Grund wird z. B. für die Justitalstrasse im Kanton Bern ein freiwilliger Beitrag verlangt. Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei anderen öffentlichen Strassen in meiner Umgebung – z. B. Truttenstrasse und Mäggisserenstrasse in der Gemeinde Frutigen – Benutzungsgebühren verlangt werden. Sind solche Gebühren überhaupt rechtens?