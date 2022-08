Vortrittsrecht: Muss ich einen blinkenden Bus immer einfahren lassen?

Frage von Rolf ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Eine spannende Frage, die mit zunehmendem Verkehrsaufkommen sicherlich noch an Bedeutung gewinnen wird. In Artikel 17 Abs. 5 der Verkehrsrechtsverordnung (VRV) steht ausdrücklich: «Kündigt der Fahrer eines Busses im Linienverkehr innerorts bei einer gekennzeichneten Haltestelle an, dass er wegfahren will, so müssen die von hinten herannahenden Fahrzeugführer nötigenfalls die Geschwindigkeit mässigen oder halten, um ihm die Wegfahrt zu ermöglichen. Dies gilt nicht, wenn sich die Haltestelle am linken Fahrbahnrand befindet. Der Busführer darf die Richtungsblinker erst dann betätigen, wenn er zur Wegfahrt bereit ist. Er muss warten, wenn von hinten herannahende Fahrzeuge nicht rechtzeitig halten könnten.»