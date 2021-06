Migros-Kunden ärgern sich - «Muss ich in meinem Alter wirklich noch zum Coop-Kind werden?»

Verband macht Druck

Die Swiss Retail Federation ist der Verband des stationären und Online-Detailhandels der Schweiz. Die Mitglieder, darunter grosse Unternehmen wie Ikea oder Lidl, beschäftigen insgesamt 58’000 Mitarbeitende und führen 6000 Geschäfte in der Schweiz, die einen Umsatz von mehr als 23 Milliarden Franken pro Jahr erwirtschaften. In einem Brief an den Bundesrat forderte der Verband, dass die Maskenpflicht in den Läden spätestens in der Normalisierungsphase fallen soll. Gemäss dem Drei-Phasen-Modell des Bundesrats beginnt die Normalisierungsphase dann, wenn alle, die das wollen, sich impfen lassen konnten, was voraussichtlich Ende Juli der Fall sein wird.