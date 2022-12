Muss man ein Auto auch im Winter waschen?

Frage von Silvia ans AGVS-Expertenteam:

Antwort

Bei der Reinigung des Fahrzeugs in einer Waschstrasse oder in der Self-Service-Waschanlage solltest du darauf achten, dass auch der Unterboden mitgereinigt wird. Im Winter wird bei Schnee und Eis vor allem in der Schweiz viel Salz gestreut. Sobald der Schnee schmilzt, spritzt das Salz mit dem Schmelzwasser in die Radläufe, auf den Unterboden und das Heck des Autos. Dort kann das Salz blanke Metallstellen der Karosserie oder anderer Komponenten angreifen und die Korrosion beschleunigen. Nach der Wäsche solltest du zudem noch ein besonderes Augenmerk auf die Türöffnungen richten: Dort sammelt sich gerne Schmutzwasser, das man besser von Hand entfernt. Am besten machst du das mit einem Mikrofasertuch, genauso wie bei den Scheinwerfergläsern, Kameralinsen und Rückspiegelgläsern.