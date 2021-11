Doktor Sex – «Muss ich meine Sexfantasien vergessen?»

Frage von Jonas (31) an Doktor Sex

Sie sagte mir klar, dass sie nicht mitmachen will, bot mir aber an, diese Fantasien ausserhalb der Beziehung auszuleben. Aber das will ich doch gar nicht! Meine Idee war einfach, Abwechslung in unser Sexleben zu bringen. Muss ich meine Fantasien vergessen oder soll ich sie später wieder fragen?