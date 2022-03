Atomkrieg: Muss ich jetzt meinen Luftschutzkeller für den Ernstfall bereit machen?

In Europa geht erneut die Angst vor einem Atomschlag um. Viele private Luftschutzkeller wurden aber in Weinkeller, Saunen oder Home-Kinos umgewandelt. Müssen sie jetzt für den Ernstfall bereitgemacht werden?

1 / 6 «Auch wenn der Schutzraum nun ein Hobbyzimmer ist, er muss innerhalb von fünf Tagen freigeräumt werden können», sagt Urs Marti, Leiter des Amtes für Zivilschutz und Militär des Kantons Zug. (Symbolbild) Tamedia AG Grundsätzlich hat in der Schweiz jeder Einwohner und jede Einwohnerin einen Platz in einem Schutzraum. Thomas Egli/Tamedia AG «In der Schweiz sind die Schutzräume in gutem Zustand. Sämtliche Anlagen, sowohl private als auch öffentliche, werden regelmässig geprüft und sind grundsätzlich einsatzfähig», so Marti. LAB

Darum gehts Die Schweizer Luftschutzräume befinden sich in gutem Zustand und sind einsatzfähig.

Benno Brühlmann, Leiter für Risikomanagement am Geneva Center for Security Policy, sagt: «Die Situation muss weiter eskalieren, damit eine Nutzung der Schweizer Bunker in Betracht käme.»

Urs Marti, Leiter des Amtes für Zivilschutz und Militär, verweist aufs Gesetz: «Egal, ob der Schutzraum nun als Hobbyzimmer, Weinkeller oder Sauna genutzt wird, in fünf Tagen muss dieser geräumt werden können.»

Die Schweiz hat im Verhältnis zur Bevölkerung weltweit am meisten Luftschutzkeller und -Bunker. Doch viele Luftschutzkeller in privaten Häusern wurden in den letzten Jahrzehnten des Friedens umgenutzt.

Sollte es zu einem grösseren strategischen Nuklearschlag zwischen den USA und Russland kommen, sei auch die Schweiz auf ihre Schutzräume angewiesen, sagt Benno Bühlmann, Leiter für Risikomanagement und Bevölkerungsschutz am Geneva Centre for Security Policy (GCSP): «Es ist möglich, dass in diesem Fall die Schweizer Schutzräume in Betrieb genommen werden müssten.»

«Die Schutzräume sind in gutem Zustand und einsatzfähig»

Laut Urs Marti, Leiter des Amtes für Zivilschutz und Militär des Kantons Zug, ist die Schweiz dafür gut gerüstet: «Die Schutzräume sind in gutem Zustand. Sämtliche Schutzräume, sowohl private als auch öffentliche, werden regelmässig geprüft und sind grundsätzlich einsatzfähig», sagt Marti gegenüber 20 Minuten.

Falls es zu einem Einsatz der Schutzräume kommen würde, informiert der Bund frühzeitig die gesamte Bevölkerung darüber, ihre Schutzraum-Einrichtungen vorzubereiten. Dies würde laut Urs Marti konkret bedeuten, dass die Schutzräume leergeräumt, Liegestellen aufgebaut und die Lüftungsgeräte auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.

«Es darf nichts fest installiert werden»

Marti ist sich bewusst, dass gerade die privaten Schutzräume aktuell nicht leer stehen würden, sondern zum Hobbyraum oder Weinkeller umgenutzt worden seien. Auch Saunas, Home-Kino-Installationen und Sportkeller sind in solchen Schutzräumen zu finden. Dies sollte einer Einsatzfähigkeit im Ernstfall aber nicht im Weg stehen, sagt Marti, denn es sei verboten, festmontierte Installationen in Bunkern anzubringen. «Gesetzlich geregelt darf in Schutzräumen nichts fest montiert werden, was nicht im direkten Zusammenhang mit dem Bevölkerungsschutz steht», so Urs Marti.

Ist dein Schutzraum zu einem Hobbyzimmer geworden, ein Weinkeller oder ist er doch vorbildlich leergeräumt? Zeig es uns! Lade hier deine Bilder hoch.

Bei den durchgeführten Kontrollen werde geprüft, ob sich alle Montagen entfernen lassen würden. Sei dies nicht der Fall, werde der Betreiber dieses Schutzraums auf diesen Missstand hingewiesen und müsse diesen beheben. In einer späteren Nachkontrolle werde diese Behebung überprüft. «Die Zivilschutzverordnung ZSV regelt klar, dass die Schutzräume innert fünf Tagen freigeräumt werden müssen, käme es zu einem Ernstfall», sagt Urs Marti.

«Jeder hat einen Bunker in Gehdistanz»

Auch Sascha Zollinger, Chef des Bevölkerungsschutzes der Stadt Uster, kann die Einsatzfähigkeit der Schutzräume bestätigen. In Uster, der drittgrössten Stadt des Kantons Zürich, stünden funktionstüchtige Schutzanlagen für die gesamte ansässige Bevölkerung zur Verfügung. «Für jede wohnhafte Person steht, in Gehdistanz von der Wohnadresse, ein zugewiesener Schutzplatz zur Verfügung», so Zollinger. Weiter würden Ausweichmöglichkeiten bereitgestellt. «Sollte jemand im Ernstfall nicht in der Lage sein, seinen zugewiesenen Schutzplatz zu erreichen, wird ein öffentlicher Schutzplatz am konkreten Aufenthaltsort zur Verfügung gestellt», versichert Zollinger.

«Der Bund informiert, wenn der Schutzraum zu räumen ist»

Zurzeit sei kein Schutzraumbezug angeordnet, sagt Urs Marti. «Die Schutzräume stehen somit weiterhin den Eigentümern für ihre alltägliche Nutzung zur Verfügung», so Marti weiter.

Brauch ich jetzt einen Notvorrat? Bezüglich dem Erstellen von Lebensmittelvorräten empfiehlt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL schon seit Jahrzehnten das Anlegen eines persönlichen Notvorrats. Dieser sollte Lebensmittel für eine Woche, neun Liter Wasser pro Person sowie die wichtigsten Medikamente enthalten. «Damit soll die Lücke zwischen Ereignis und dem In-Gang-Setzen der Versorgung durch Bund und Kantone überbrückt werden», sagt Zollinger von der Stadt Uster. Auch im Kanton Zug wurde erst kürzlich auf diese Empfehlung aufmerksam gemacht, so Urs Marti gegenüber 20 Minuten. «Im letzten Jahr wurden gerade Flugblätter verschickt, um die Bevölkerung für das Thema Notvorrat zu sensibilisieren.»

Braucht es im Neubau einen Schutzraum? Aufgrund einer ausreichenden Verfügbarkeit an Schutzplätzen müssen seit 2012 nur noch neue Schutzräume eingebaut werden, wenn das Gebäude mindestens 38 Zimmer hat und dies nur, wenn die neu zugezogene Bevölkerung nicht mehr in den bestehenden Anlagen untergebracht werden kann. Für Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern kann der Kanton zudem Ausnahmen vorsehen. Die Kosten für den Schutzraum fallen in der Regel an den Eigentümer der Liegenschaft.