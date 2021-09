Neue Massnahmen - Muss ich mich jetzt nach jedem Einkauf in Deutschland testen lassen?

Dazu gehören beispielsweise Baden-Württemberg und Bayern sowie Tirol in Österreich und die Lombardei in Italien.

Wer ab Montag in die Schweiz einreist und nicht geimpft ist, muss zwei Corona-Tests machen. Das hat der Bundesrat am Freitagnachmittag bekannt gegeben. Denn Reiserückkehrende hätten zur besorgniserregenden Situation beigetragen.

Von dieser Test- und Formularpflicht ausgenommen sind Personen, die aus Grenzgebieten einreisen. Dazu gehören beispielsweise Baden-Württemberg und Bayern sowie Tirol in Österreich und die Lombardei in Italien. Wer im grenznahen Ausland einkauft, muss sich bei der Rückkehr in die Schweiz also nicht jedes Mal testen lassen.