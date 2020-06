Nach «Mohrenkopf»-Debatte

Muss jetzt auch die Pizza Hawaii umbenannt werden?

Linke Politaktivisten wollen, dass man künftig eine Pizza mit Ananas bestellt. Pizza Hawaii sei problematisch. Auch eine Hawaii-Kennerin sagt, der Name sei Ausdruck einer zutiefst ignoranten Grundhaltung. Ein Historiker relativiert.

«Bestellt Pizza mit Ananas statt Pizza Hawaii. Gilt auch für den Toast!» Diesen Beitrag postete die Gruppe Linke PoC/Migrantifa am Montag auf Facebook. Im Beitrag erklärt sie, dass der Ausdruck Pizza Hawaii problematisch sei. Nicht, weil sie gegen italienische Sitten – und für manchen Leser auch gegen den guten Geschmack – verstösst, sondern weil damit eine Geschichte des Kolonialismus und der Aneignung verbunden sei.

«Frauen werden fetischisiert»

Ein Problem seien auch die Stereotype zu Hawaii, welche durch einen «weissen Blick» entstanden seien: «In den 50er-Jahren wurde der Tourismus auf Hawaii wichtiger. Der weisse, oft männliche Tourist, der mit Hawaii Urlaubs- und Tropenstimmung in Verbindung brachte, fetischisierte insbesondere hawaiische Frauen», kritisiert die Facebook-Gruppe.

Das widerspiegle sich auch in der Pizza Hawaii: «Die hawaiische Kultur wurde zwar als positiv, aber trotzdem als fremd, anders und exotisch dargestellt. So wurde Hawaii als Ziel dargestellt, wo sich Weisse erholen können.» Der Name Pizza Hawaii sollte der Pizza laut dem Post zu Marketing-Zwecken einen exotischen Touch geben, habe aber nicht mit hawaiischer Küche oder Kultur zu tun.