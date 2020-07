Nach Corona-Fall beim FCZ

Muss jetzt auch Xamax getestet werden?

Der beim FC Zürich positiv auf Covid-19 getestete Innenverteidiger Mirlind Kryeziu stand am Dienstag gegen Xamax noch auf dem Rasen. Was das bedeutet.

Er ist der erste positiv auf Covid-19 getestete Fussballer, der am Spielbetrieb der Super League teilnahm: FCZ-Innenverteidiger Mirlind Kryeziu. Wie der Club am Freitag mitteilte, nahm er seit dem Auftreten von leichten Symptomen bereits nicht mehr am Training teil und befindet sich aktuell mit geringfügigen Symptomen in häuslicher Isolation. Allerdings figurierte der 23-Jährige in der letzten Partie in Neuenburg gegen Xamax noch im Kader, stand sogar auf dem Platz, nachdem ihn Trainer Ludovic Magnin in der 96. Minute eingewechselt hatte.