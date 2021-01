Sie war in Pelosis Büro : Muss Laptop-Diebin Williams (22) für Jahre ins Gefängnis?

Sie war im Mob zu finden, der Anfang Januar das Capitol in Washington stürmte. Dabei soll Riley June Williams am Diebstahl eines Laptops beteiligt gewesen sein, den sie Russland habe verkaufen wollen. Die 22-Jährige wartet auf ihren Prozess.

Was für eine Rolle Williams bei der Entwendung des Laptops gespielt hat – der Computer wurde nach Angaben von Pelosis Büro «allein für Präsentationszwecke» gebraucht –, ist allerdings immer noch unklar. Das FBI hält fest, dass Williams den Computer entweder zerstört oder noch immer in ihrem Besitz hat».

Riley June Williams wird verdächtigt, beim Sturm auf das Capitol in Washington einen Laptop von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, gestohlen oder dabei aktiv eine Rolle gespielt zu haben. Im Anschluss habe sie diesen oder die Festplatte dem russischen Geheimdienst verkaufen wollen, was aber nicht gelungen sei, so das FBI, das sich auf einen Informanten beruft ( 20 Minuten berichtete ).

Ein Bundesrichter hat Williams nun bis zu ihrem virtuell geführten Prozess am Montag, 25. Januar, in den Hausarrest entlassen. Kontakt zu anderen Personen, die am 6. Januar den Capitol Hill eingenommen hatten, ist ihr untersagt. Sollte die 22-Jährige aus Pennsylvania sich in der Zeit etwas zu Schulden kommen lassen, macht sich auch ihre Mutter strafbar.