Die Abstiegskonferenz: Lausannes Coyle scheitert an Lindner – Luzern dominiert gegen Servette

Lausanne-Sport verzeichnet nach 32 Spielen 20 Punkte und ist klares Schlusslicht der Super League. Aus den letzten fünf Spielen konnten die Lausanner zwar zwei gewinnen und ein Unentschieden holen, haben aber zuletzt wieder zwei Spiele in Serie verloren. Der Rückstand auf Luzern beträgt zehn Punkte. Der Abstieg der Lausanner könnte heute also Tatsache werden. Verlieren die Lausanner heute gegen Basel, müssen sie nächste Saison in die Challenge League, denn sie könnten dann in den verbleibenden drei Spielen nicht mehr zu Luzern aufschliessen. Wenn sie heute gegen Basel gewinnen oder ein Unentschieden holen, müssen sie hoffen, dass Luzern gleichzeitig patzt, um punktemässig noch Anschluss zu haben und den Abstieg abwenden zu können. In den letzten drei Spielen müssen die Waadtländer noch gegen Zürich, Sion und St. Gallen ran, drei harte Brocken.