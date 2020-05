Naturschauspiel

Muss man sich vor diesen Gespinsten fürchten?

Sie fressen ganze Sträucher und Bäume kahl und überziehen sie mit ihren Gespinsten vollkommen. Jetzt haben die Gespinstmotten wieder Saison. Man sollte ihnen nicht zu nahe kommen.

Dieser Strauch in Muttenz gibt auf Facebook zu reden. Sie habe gelesen, er sei gefährlich, schrieb die Fotografin im Post, der rege kommentiert wurde.

«Ich habe den Hund nicht herangelassen, weil es gefährlich ist», berichtet eine Userin in einer Baselbieter Facebook-Gruppe, in der sie Bilder von Gespinsten gepostet hat, die sie in Muttenz aufgenommen hat. Die Fotos der gespenstisch anmutenden Sträucher haben eine rege Diskussion über deren Gefährlichkeit ausgelöst.